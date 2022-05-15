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    Beşiktaş, Göztepe'yi 2 golle mağlup etti

    Beşiktaş, Göztepe'yi 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • 15.05.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 18:06
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    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip baskılı başladı. Mücadelenin ikinci sarıdan kırmzı gören Valentin Rosier, takımını 10 kişi bıraktı.

    Ancak 10 kişi kalan Beşiktaş, 27. dakikada Göztepe karşısında Larin ile durumu 1-0'a getirdi.

    Mücadelenin 32. dakikasında siyah-beyazlılarda Josef de Souza sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Ancak Josef de Souza, orta alanda Berkan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    Sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş 9 kişi kaldı.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 9 kişiyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Beşiktaş, Göztepe yi 2 golle mağlup etti #1

    Beşiktaş 9 kişiyle kazandı

    İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda devam etti. iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Maçın 74. dakikasında Adis Jahovic, kırmızı kart görerek Göztepe'yi 10 kişi bıraktı.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3 puanı 2 golle kazandı. Bu skorla Beşiktaş puanını 58'e yükseltti.

    Beşiktaş, Göztepe yi 2 golle mağlup etti #2

    Beşiktaş, Göztepe yi 2 golle mağlup etti #3


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