Beşiktaş'ın forvet adayları: Balotelli ve Seferovic

Siyah-beyazlı takımda forvet transferi için son olarak öne çıkan isim Mario Balotelli oldu. Brescia'dan gönderilen 29 yaşındaki golcü, Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde Beşiktaş forması giyebilir.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan veya kiralık gönderilmesi gündemde olan isimlerin peşine düştü.

1. ADAY HARIS SEFEROVIC

Benfica forması giyen Haris Seferovic'i radarına alan siyah-beyazlılar, bu sezon 30 maçta 5 gol atan Bosna asıllı İsviçreli forvet ile görüşmelerini sürdürüyor. Futbolcu ve kulübü Benfica ile anlaşılması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın bizzat istediği Seferovic, dinamikliği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

2. ADAY MARIO BALOTELLI

Beşiktaş'ta forvet konusunda bir diğer aday da futbolun yaramaz çocuğu Mario Balotelli oldu.

Son olarak Brescia forması giyen 29 yaşındaki golcü isim, disiplinsiz tavırları nedeniyle İtalyan takımından da gönderilmişti. Brescia Başkanı Massimo Cellino, Balotelli için "Takımın kimyasını bozdu" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Serie A'ya yükseldiğimizde tüm takım hevesliydi. Gökteki bir yıldızı kovaladım ve Balotelli olmadan bile küme düşmeden kaçabilecek bir takıma sırtımı döndüm. Mario ve ben burada suçu paylaşıyoruz. Onun bize yardım edebileceğini düşünmüştüm ama yanılmışım."

Sorunlu kişiliği ile tanınan Mario Balotelli, 2019 yazında Brescia'ya transfer olmuştu. 29 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Disiplin sorunları yaşayan futbolcularla arasının iyi olduğu bilinen Sergen Yalçın'ın bu karakterine güvenen yönetimin, Mario Balotelli konusunda yakın zamanda adım atması bekleniyor.

Bu transfer için çok fazla kaynak ayırmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, mali konularda anlaşılması halinde Balotelli'yi takıma katabilir. Öte yandan Sergen Yalçın'ın raporu da bu transferde önemli rol oynayacak.