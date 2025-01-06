Beşiktaş, gündemine Ahmed Kutucu'yu aldı

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Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek adına transferde hareketliklilik yaşanıyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerini peşine taktı. Genç futbolcu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesine girdi.

KOLLAR SIVANDI

Hücum hattında İmmobile'nin haricinde genç Semih ve Mustafa'nın haricinde alternatifi bulunmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde Eyüpspor'un yükselen değeri Ahmed Kutucu'yu renklerine katmak için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'I SEÇEBİLİR

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, ara transferde bir sürprize imza atıp iki ezeli rakibinin elinden genç forveti kapmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 18 maça çıkan Kutucu, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.