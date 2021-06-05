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    Beşiktaş, Guti’ye tazminat ödeyecek

    Beşiktaş’ın eski Antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlı kulübe karşı açtığı tazminat davasını kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 10:13
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    Beşiktaş, Guti’ye tazminat ödeyecek

    Eski Başkan Fikret Orman tarafından 2018'de teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve getirilen ancak 29 Mayıs 2019'da ayrılan Guti Hernandez, alacakları için açtığı davayı kazandı.

    YÜZDE 5 FAİZ ÖDENECEK

    Beşiktaş’ın eski Antrenörü Guti Hernandez, Beşiktaş’a karşı açtığı davayı kazandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde görülen davada, Beşiktaş’ın 164 bin 400 euroyu, yüzde 5 faiziyle ödemesine karar verildi.

    CAS, İspanyol 2. Lig ekiplerinden UD Almería'da Beşaktaş'taki yıllık maaşından daha az ücret alan Guti'ye aradaki farkın ödenmesini kararlaştırdı.

    Beşiktaş, Guti’ye tazminat ödeyecek #1

    YARGILAMA MASRAFI DA BEŞİKTAŞ'A

    İspanyol teknik adam Beşiktaş'tan yıllık 300 bin alıyordu. Yapılan yargılama sonucu siyah beyazlı kulübün 164 bin 400 euro tazminat ödemesine karar verildi. 29 Haziran 2019'dan itibaren yüzde 5 de faiz işletilmesini kararlaştırdı.

    Beşiktaş ayrıca 3 bin euro yargılama masraflarını da ödeyecek. Guti, Haziran 2010 ila Kasım 2011 arasında siyah beyazlı formayı da giymişti.

    Beşiktaş, Guti’ye tazminat ödeyecek #2

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