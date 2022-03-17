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Beşiktaş, Güven Yalçın'la imzalıyor

Beşiktaş, Güven Yalçın'la imzalıyor

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş ile yeni kontrat imzalamak için menajerini İstanbul'a çağırdı.