Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, oyuncunun bonservisini almak adına Brentford ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde büyük mesafe katetti. Yönetim, oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı ancak hâlâ Brentford ile pazarlıklar devam ediyor.

Brentford, 2020 Ocak transfer döneminde Sparta Rotterdam'dan Dervişoğlu'nu transfer etmek için 3 milyon euro ödemişti. Kulüp, 2 milyon euro bonservis talep ediyor.

Ceyhun Kazancı ne demişti?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli futbolcu için şunları söyledi: