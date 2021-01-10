Beşiktaş, Hatay'dan 1 puanla döndü

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş kozlarını paylaştı.

GOLLER VAR KAZANAN YOK

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.





WELINTON CEZALI

Öte yandan sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ta ise 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken, siyah beyazlılar 35 puana yükseldi ve liderliğii sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.



