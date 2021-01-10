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    Beşiktaş, Hatay'dan 1 puanla döndü

    Beşiktaş, Hatay'dan 1 puanla döndü

    Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 20:58
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    Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş kozlarını paylaştı.

    GOLLER VAR KAZANAN YOK

    Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

    Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.

    Beşiktaş, Hatay dan 1 puanla döndü #1

    WELINTON CEZALI

    Öte yandan sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

    Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ta ise 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken, siyah beyazlılar 35 puana yükseldi ve liderliğii sürdürdü.

    Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Beşiktaş, Hatay dan 1 puanla döndü #2

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