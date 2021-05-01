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    Beşiktaş-Hatayspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 20:28
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 22:20
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    Beşiktaş-Hatayspor - CANLI SKOR

    Maç sonucu: Beşiktaş 7-0 Hatayspor

    65' Gol... Beşiktaş 7-0 Hatayspor (Larin)

    55' Gol... Beşiktaş 6-0 Hatayspor (Larin)

    51' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Pablo kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.

    46' İkinci yarı başladı.

    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 5-0 Hatayspor

    44' Gol... Beşiktaş 5-0 Hatayspor (Rıdvan)

    33' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in şutunda top direkten döndü.

    21' N'Koudou sol kanatta iki rakibinden soyrılıp ceza sahasına sokuldu. Pasını Larin'e aktarmak istedi. Ama araya Katranis girdi ve topu uzaklaştırdı.

    14' Gol... Beşiktaş 3-0 Hatayspor (Larin)

    11' Gol... Beşiktaş 2-0 Hatayspor (Larin)

    2' Gol... Beşiktaş 1-0 Hatayspor (Akintola K.K)

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde ligin sürpriz takımlarından Hatayspor'u ağırlıyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başladı. Ali Palabıyık’ın yönettiği mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin

    Hatayspor: Munir, Popov, Billong , Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

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