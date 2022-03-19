Beşiktaş, Hatayspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Akdeniz temsilcisi Hatayspor'u ağırladı.

Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten iki takım da ilk yarıda gol buldu. Maçın 17. dakikasında sahneye çıkan Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

42. dakikada Hatayspor'da Lobjanidze kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve harika bir frikik golü kaydetti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.

BEŞİKTAŞ 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

İkinci yarıda da iki takım rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. İlk yarıya nazaran ikinci devrede kar yağışı az da olsa etkisini yitirdi.

Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarının skoru değişmedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu skorla Beşiktaş, 46 puanla 8. sırada yer alırken, Hatayspor 47 puanla 7. sıraya yerleşti.

Siyah beyazlılar bu beraberlikle birlikte, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Lobjanidze'den nefis frikik golü / HABERİ İÇİN TIKLAYIN