Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akdeniz temsilcisi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Galatasaray karşısında 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş, 30. hafta maçında sahasında Akdeniz temsilcisi Hatayspor'u ağırlayacak.

Ligde 45 puanla 8. sırada yer alan teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal, kazanarak yeni bir seriyi başlatmak istiyor.

46 puanla 6. sırada yer alan ve son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Zorlu mücadele için nefesler tutulurken futbolseverler, Beşiktaş - Hatayspor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

Peki Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, BJK - Hatayspor maçı ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Hatayspor maçı, 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği zorlu müsabaka, BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Kol'un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İlkre Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.

Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde Adama Traore haricinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı. .

Kadro dışı bırakılan isimlerle birlikte kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu, sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroya alınmadı.

Sakatlıklarıyla ilgili kulüpten bilgi verilmeyen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Kenan Karaman da kadroya alınmayan isimler oldu.

Uzun süredir takım kadrosunda bulunmayan Georges-Kevin N'Koudou ise yeniden listede yer aldı. N'Koudou, Hatayspor maçında forma giyerse 106 gün sonra yeşil sahalara geri dönmüş olacak.