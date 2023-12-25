Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıktı Beşiktaş, Hatayspor'la oynadığı Süper Lig maçına Cumhuriyetin 100. yılına özel formasıyla çıktı.

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.

Hatayspor'un ev sahibi olduğu maçta iki takım Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bu kritik lig maçında ise Beşiktaş anlamlı bir harekete imza attı.

Siyah-beyazlılar müsabakaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla çıktı.

Beşiktaş, ilk kez giydi

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, Cumhuriyeti 100. yıl logosunun, siyah-beyazlı kulübün kurucularının ve onursal başkanlarının isimlerinin bulunduğu siyah forma, ilk kez oyuncuların sırtında yer aldı.