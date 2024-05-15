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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.