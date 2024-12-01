Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını noktaladı

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Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla noktaladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

TAKIMI SERDAR TOPRAKTEPE YÖNETTİ

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, HATAYSPOR'A KONUK OLUYOR

Beşiktaş, Hatayspor ile 2 Aralık Pazartesi günü oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya ve ardından karayoluyla Mersin’e giderek kampa girecek.