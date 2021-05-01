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    Beşiktaş-Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 20:28
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    Beşiktaş-Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde ligin sürpriz takımlarından Hatayspor'u ağırlayacak.

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ali Palabıyık’ın yöneteceği mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

    Ligde oynadığı 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 78 puanla lider olarak giriyor.

    Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 57 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin

    Hatayspor: Munir, Popov, Billong , Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

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