Beşiktaş-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde ligin sürpriz takımlarından Hatayspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ali Palabıyık’ın yöneteceği mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 78 puanla lider olarak giriyor.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 57 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Atiba, Adem Ljajic, N'Koudou, Gökhan Töre

Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Muhammed Mert, Boupendza, Diouf