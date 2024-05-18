Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Rashica, Gedson, Salih Uçan, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Bural, Cemali; Massanga, Rui Pedro, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Strandberg
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