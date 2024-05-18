Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Rashica, Gedson, Salih Uçan, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Bural, Cemali; Massanga, Rui Pedro, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Strandberg