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    Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

    Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 12:25
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    Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

    Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir maça çıkan siyah-beyazlı ekipte hedef galibiyet.

    Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak maçların hakemleri dün açıklanmıştı. Bugün de Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu.

    VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

    Akşam saat 20:30'da oynanacak mücadelede VAR görevlisi Ümit Öztürk oldu.

    Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk #1

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