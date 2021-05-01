Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir maça çıkan siyah-beyazlı ekipte hedef galibiyet.

Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak maçların hakemleri dün açıklanmıştı. Bugün de Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu.

VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Akşam saat 20:30'da oynanacak mücadelede VAR görevlisi Ümit Öztürk oldu.