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- Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk
Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk
Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 12:25
Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir maça çıkan siyah-beyazlı ekipte hedef galibiyet.
Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak maçların hakemleri dün açıklanmıştı. Bugün de Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu.
VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK
Akşam saat 20:30'da oynanacak mücadelede VAR görevlisi Ümit Öztürk oldu.