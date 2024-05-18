Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR koltuğunda Gustavo Correia oturacak

İHA
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erkan Özdamar olacak.
VAR'da Gustavo Correia olacak
Mücadelede VAR koltuğunda Gustavo Correia oturacak. AVAR'da da Hakan Ceyan, Osman Gökhan Bilir ve Erkan Engin görev alacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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