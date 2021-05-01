Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
471.783
-0.67%
EXEN Coin
28.16
5.70%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C
    Beşiktaş, Hatayspor'a 7 attı

    Beşiktaş, Hatayspor'a 7 attı

    Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Hatayspor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 22:18
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 23:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 7-0'lık skorla kazandı.

    Beşiktaş, Hatayspor a 7 attı #1

    GOL YAĞMURU

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Babajide Akintola kendi kalesine, 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda Cyle Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz attı.

    Bu sezon Rizespor maçında da 4 gol atan Larin, ikinci kez bu başarısını tekrarlayarak lig tarihinde iki maçta birden 4 gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

    Beşiktaş, Hatayspor a 7 attı #2

    3 HAFTADA 4 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

    Bu galibiyetle birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş, kalan 3 maçından 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

    4 hafta aradan sonra kaybeden Hatayspor 57 puanda kaldı.

    Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

    Beşiktaş, Hatayspor a 7 attı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir