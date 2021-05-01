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Beşiktaş, Hatayspor'a 7 attı

Beşiktaş, Hatayspor'a 7 attı

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Hatayspor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.