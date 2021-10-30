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Beşiktaş, Hatayspor'a tek golle kaybetti
Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 18:05
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan Akdeniz ekibi 6. dakikada, Lobzhanidze'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Golden sonra etkisini artıran Hatayspor, rakip kalede pozisyonlar üretse de ikinci golü bulamadı.
Beşiktaş ikinci yarının sonlarına doğru Hatay kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretti ancak istediği golü bulamadı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, devre arasına 1-0 geride gitti.
HATAY 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
İkinci yarıda etkili oynayan taraf Beşiktaş oldu.
Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten siyah-beyazlılar, 73. dakikada Mehmet Topal'la golü buldu ancak gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.