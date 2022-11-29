Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 4-0 kazandı.

Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arada Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.

4 gol geldi

Karşılaşmada Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond, 46. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 48. dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51. dakikada Dele Alli attı.

Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 2 Aralık Cuma günü bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yine Dolmabahçe'de karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, 5 Aralık'tan itibaren ise hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.