Beşiktaş hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti

ensonhaber.com
Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı.
Mücadelenin 6. dakikasında Rachid Ghezzal'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılarda 36. dakikada yeni transferlerden Ante Rebic skoru belirledi: 2-0
Bir diğer yeni transfer Eric Bailly de ilk kez forma giydi.
Beşiktaş'ın önünde zorlu maçlar var
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, 17 Eylül'de Trabzonspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabındaki ilk maçına 21 Eylül'de Club Brugge deplasmanında çıkacak.
Fatih Karagümrük ise milli aranın ardından ligde Hatayspor'u ağırlayacak.