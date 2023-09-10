Beşiktaş hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti Beşiktaş hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü Ghezzal ve Rebic'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

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Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadelenin 6. dakikasında Rachid Ghezzal'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılarda 36. dakikada yeni transferlerden Ante Rebic skoru belirledi: 2-0

Bir diğer yeni transfer Eric Bailly de ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ın önünde zorlu maçlar var

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, 17 Eylül'de Trabzonspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabındaki ilk maçına 21 Eylül'de Club Brugge deplasmanında çıkacak.

Fatih Karagümrük ise milli aranın ardından ligde Hatayspor'u ağırlayacak.