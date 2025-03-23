Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a mağlup oldu

Beşiktaş ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta İstanbulspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
İstanbulspor'un golleri 43. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj ile geldi.
HAZIRLIK MAÇINDA 3-1 YENİLDİLER
Beşiktaş'ın tek golünü ise korner atışında yaptığı vuruşla Gabriel Paulista kaydetti.
Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Elan Ricardo Beşiktaş adına ilk kez forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.
CHAMBERLAİN DE SAKATLANDI
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakada siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış