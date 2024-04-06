Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa nedeniyle lig maçlarının oynanmadığı haftada Beşiktaş hazırlık karşılaşmasına çıktı.
Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan müsabakada kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
İstanbulspor öne geçti, Beşiktaş yanıt verdi
Maçta gol perdesini İstanbulspor'dan Vorobjovas açtı. Litvanyalı futbolcu 26. dakikadaki golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı İstanbulspor'un üstünlüğüyle biterken Beşiktaş beraberliği 75. dakikada genç bir oyuncusuyla buldu. 61. dakikada oyuna dahil olan 16 yaşındaki Enes Çinemre, 75. dakikada attığı golle skoru 1-1'e eşitledi.
Cenk takımının ikinci golünü attı, Ersin penaltı kurtardı
Siyah-beyazlılar son bölümde öne geçti. 85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Cenk Tosun'un son dokunuşu golle sonuçlandı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İstanbulspor'da Junior Traore 90. dakikada kullandığı penaltıda Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.
Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacak. Aynı hafta İstanbulspor ise Pazar günü Hatayspor'un konuğu olacak.
Chamberlain sahalara döndü
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığını atlatan Chamberlain mücadeleye ilk 11'de başladı. 21 Aralık'ta Alanyaspor karşısında sakatlanan İngiliz futbolcu üç buçuk ay sonra sahalara döndü.
Chamberlain ligde son oynadıkları Başakşehir maçının kadrosunda yer alsa da süre alamamıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış