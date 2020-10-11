Beşiktaş hazırlık maçında Karagümrük'ü 5 golle yendi

Milli ara sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile dostluk maçında karşılaşan Beşiktaş sahadan 5-2 galibiyetle ayrılarak moral depoladı.

Milli maç haftası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kulüpler özel maçlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

MAAŞLAR YATTI

Beşiktaş da bu doğrultuda Fatih Karagümrük ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Uzun süredir maaş alamadığı için huzursuz olan futbolcular önceki gün maaşların hesaba geçmesiyle birlikte Karagümrük maçında bambaşka bir görüntüye büründü. Mücadele siyah-beyazlıların 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.

7 GOLLÜ HAZIRLIK MAÇI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, Josef de Souza, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'dan geldi. Konuk Karagümrük'ün golleri ise Yannis Salibur ve Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Süper Lig'e iyi başlayan Fatih Karagümrük 7 puanla 3. sırada yer alırken, sezona iyi başlangıç yapamayan siyah-beyazlılar ise 4 puanla 15. sırada bulunuyor.