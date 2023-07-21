Beşiktaş hazırlık maçında Strasbourg'u yendi Almanya kampının son gününde RC Strasbourg'la hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş, Fransız ekibini 2-1 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden teknik direktör Şenol Güneş, savunmada Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar ve Masuaku'ya forma verdi.

Orta sahanın merkezini Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'ten kuran tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi.

10. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde Muleka kafayla arkaya aşırdı, meşin yuvarlağı kontrol eden Aboubakar, çaprazdan şutunu çekerek golü attı. Kamerunlu oyuncu 21. dakikada da takımının 2. golünü kaydetti. Onur Bulut'un sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde kafayla vuran Aboubakar, skoru 2-0'a taşıdı.

Fransız ekibi ise 25. dakikada farkı 1'e indirdi. Mothiba'nın kale önüne indirdiği topu kafayla tamamlayan Sahi, skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarıya Mert Günok-Ersin Destanoğlu değişikliğiyle başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, 66. dakikada Salih Uçan-Demir Ege Tıknaz, Aboubakar-Semih Kılıçsoy, 77. dakikada Rosier-Umut Meraş, Necip Uysal-Berkay Vardar değişikliği yaptı. 89. dakikada ise Hadziahmetovic-Kartal Kayra Yılmaz, Fernandes-Emrecan Bulut, Colley-Emrecan Uzunhan değişiklikleri gerçekleşti.

Beşiktaş, kampı 3 hazırlık maçıyla tamamladı

Siyah-beyazlı ekip, bu maçla birlikte Almanya kampını tamamladı. Sezon öncesi kampında 3 hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, ilk maçında Augsburg ile 1-1 berabere kalırken, Macar ekibi Mözekövesd Zsory'i 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş maçın ardından Salzburg Havalimanı'na giderek İstanbul'a dönecek.