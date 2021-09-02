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    Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4 golle geçti

    Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 4-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 19:05
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    Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4 golle geçti

    Beşiktaş milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Mehmet Topal, 49 ve 57. dakikalarda Güven Yalçın ile 51. dakikada Gökhan Töre'den geldi.

    LİGDE HAFTAYA RAKİP MALATYA

    Beşiktaş'ın Schalke'den kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

    Beşiktaş, aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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