Beşiktaş, Henry Onyekuru'ya talip

Galatasaray'da kiralık forma giyen Mario Lemina'nın peşinde olan Beşiktaş, bu sefer'de Henry Onyekuru'ya teklif yaptı.

Bernard Mensah'ı Galatasaray'ın elinden kapan, Mario Lemina'yı da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sarı Kırmızılılar'a bir darbe daha vurabilir.

Trtspor'daki habere göre; Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Fransız kulübü Monaco'ya resmi teklif yaptı.

ONYEKURU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı forma ile iki sezon toplamında, 50 maça çıkan oyuncu, 15 gol, 4 asist yaptı.

Toplamda 9 sarı kart gören Onyekuru, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.