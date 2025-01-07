Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in istifasını açıkladı

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

29 Aralık'ta gerçekleşen Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ile girdiği yarışı kaybeden Hüseyin Yücel, çarpıcı bir karara imza attı.

Beşiktaş, Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

"İSTİFA ETMİŞTİR"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, şöyle denildi: