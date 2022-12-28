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    Beşiktaş, iki genç oyuncusu ile sözleşme yeniledi

    Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç ve Semih Kılıçsoy'un sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
    • 28.12.2022 - 18:09
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    Beşiktaş, iki genç oyuncusu ile sözleşme yeniledi

    Beşiktaş, iki genç futbolcusu ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

    Yapılan açıklamada, Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

    "Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy'a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dileriz"

    İşte Beşiktaş'tan yapılan o duyuru:

    "Gelişimlerini Futbol Akademimizde sürdüren, uzun yıllar Kulübümüze ve Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy'a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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