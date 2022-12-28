Beşiktaş, iki genç oyuncusu ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, iki genç oyuncusu ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç ve Semih Kılıçsoy'un sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş, iki genç futbolcusu ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

"Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy'a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dileriz"

İşte Beşiktaş'tan yapılan o duyuru:

"Gelişimlerini Futbol Akademimizde sürdüren, uzun yıllar Kulübümüze ve Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy'a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."