Beşiktaş iki gün izin yapacak

Beşiktaş iki gün izin yapacak

Gaziantep FK karşısında 3-1'lik mağlubiyet alan Beşiktaş'ta futbolculara 2 günlük izin verildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş iki gün izin yapacak.

İDMAN 9 KASIM'DA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcular, Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarına 9 Kasım Pazartesi günü 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.







