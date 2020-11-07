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    Beşiktaş iki gün izin yapacak

    Gaziantep FK karşısında 3-1'lik mağlubiyet alan Beşiktaş'ta futbolculara 2 günlük izin verildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 16:56
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    Beşiktaş iki gün izin yapacak

    Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş iki gün izin yapacak.

    İDMAN 9 KASIM'DA

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcular, Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarına 9 Kasım Pazartesi günü 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

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