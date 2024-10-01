Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Hakemlere psikolojik baskı yapmayın Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, hakemlerin töhmet altında bırakılmaması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya misafirperlikleri için teşekkür eden Yücel, futbolcuların özverili bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

"HERHALDE BİR PENALTI DAHA VERİP ORTALIĞI KARIŞTIRMAYALIM DEDİLER"

İlk yarıda istenen performansı gösteremediklerini, ancak ikinci yarıda oyunu iyi bir şekilde geliştirdiklerini dile getiren Yücel, hakemle ilgili eleştirilerini de şöyle aktardı:

Beşiktaş Kulübü olarak, rakip takımı ve hakemi yenmek zorunda değiliz. Bugün iki net penaltımız verilmedi. Orta hakemin atladığını anlıyorum ama VAR'ın gözü önünde bu iki pozisyonu nasıl göz ardı ettiler? Madem VAR izliyor, o zaman bizim aleyhimize verilen penaltıyı neden iptal ettiler? Ekran başında uyuyorlarsa, haksız bir penaltıyı izleyip iptal ettiler. Ayrıca, Immobile’ye yapılan hareket de çok net bir pozisyondu. Muhtemelen akşam tüm yorumcular bu durumu tartışacak. 50-100 metreden gördük, aynı atağın başlangıcında kesin bir penaltı vardı. Herhalde 'maç 2-0, son dakikalar, bir penaltı daha verip ortalığı karıştırmayalım' düşüncesi içindeydiler.

"HAKEMLERİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMAYIN"

"Hem hakemi hem rakibimizi yenmek durumunda değiliz" diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Futbol Federasyonu ve MHK'ya seslenmek istemiyorum; burada futbolun tüm paydaşlarına hitap ediyorum. Hakemleri lütfen töhmet altında bırakmayın. Onlara psikolojik baskı yapmaktan kaçının. Bir hakemi tehdit etmek ne anlama geliyor? Eğer tehdit ederseniz, yarın bir gün biri de talihsiz bir şekilde bir futbol yorumcusunu bacağından vurabilir. Kendini bilmez başka biri, başka bir olaya kalkışabilir. Biz spor camiasındaki bireylerin, bu tür söylemlere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü zemin hazırlıyoruz ve ardından 'ah vah' deyip hastanelere koşuyoruz. Sonrasında geçmiş olsun ziyaretleri yapıyoruz; bu trajikomik bir durum. Tüm futbol camiasına sesleniyorum: Hakemlerimize baskı yapacak davranışlardan ve söylemlerden kaçınalım. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. İstenmeyen olaylar yaşandığında da 'niye böyle oldu' diye sızlanmayalım.

"ÇIKIP AĞLAMIYORUZ"

Bir gazetecinin fikstürle ilgili sorusuna yanıt veren Yücel,

Bu durum gerçekten trajikomik. Özellikle puan kaybından sonra fikstür polemiği her yıl karşımıza çıkıyor. Son yıllarda, özellikle bu yıl, Beşiktaş ciddi bir dezavantaj yaşıyor. Ancak biz asla çıkıp ağlamıyoruz. Beşiktaş’ın geçmişinde ve kültüründe bu tür söylemler yoktur. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız bu işi yapmak için ücret alıyor; bu onların profesyonel sorumluluğu. Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımlar, maçların yoğun olacağını önceden bilirler. Eğer fikstürden şikayet ediyorlarsa, çok basit: UEFA Kupası'na katılmasınlar, sadece Türkiye Kupası'na PAF takımıyla çıkabilirler ve yalnızca Süper Lig'de mücadele etsinler.

dedi.

Ajax maçıyla ilgili olarak Yücel,

Kötü bir performans sergiledik ve hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Bu durumu bahane etmenin anlamı yok. Ancak her işte bir hayır vardır; zira önümüzde yedi maç daha var ve bunları telafi etmek oldukça mümkün

dedi.

Yücel, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kenetlenildiği takdirde Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini sözlerine ekledi.