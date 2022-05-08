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    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı

    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Novak ve Ghezzal'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
    • 08.05.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 21:12
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    Süper Lig'de 36. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Gergin geçen derbide ilk yarıda karşılık goller oldu ve mücadele 1-1 bitti.

    Novak skoru belirledi

    Fenerbahçe'nin golünü 6. dakikada Filip Novak kaydetti. Filip Novak maçın ilk yarısında iki penaltıya sebebiyet veren isim oldu.

    Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, 7. dakikada penaltıda direğe takıldı. Rachid Ghezzal ise 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı #1

    F.Bahçe  69, Beşiktaş 55 puana yükseldi

    Bu beraberliğin ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe puanını 69, yedinci sıradaki Beşiktaş ise puanını 55'e yükseltti.

    Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, küme düşen Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı #2

    1985'ten sonra bir ilk

    Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasım 1985'ten bu yana ilk kez üst üste üç kez berabere kaldı.

    21.03.2021 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

    19.12.2021 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

    08.05.2022 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı #3

    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı #4


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