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- Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
- 08.05.2022 - 21:00
- Güncelleme : 08.05.2022 - 21:12
Süper Lig'de 36. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Gergin geçen derbide ilk yarıda karşılık goller oldu ve mücadele 1-1 bitti.
Novak skoru belirledi
Fenerbahçe'nin golünü 6. dakikada Filip Novak kaydetti. Filip Novak maçın ilk yarısında iki penaltıya sebebiyet veren isim oldu.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, 7. dakikada penaltıda direğe takıldı. Rachid Ghezzal ise 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi.
F.Bahçe 69, Beşiktaş 55 puana yükseldi
Bu beraberliğin ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe puanını 69, yedinci sıradaki Beşiktaş ise puanını 55'e yükseltti.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, küme düşen Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
1985'ten sonra bir ilk
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasım 1985'ten bu yana ilk kez üst üste üç kez berabere kaldı.
21.03.2021 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
19.12.2021 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
08.05.2022 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe