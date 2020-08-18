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    Beşiktaş ile Fenerbahçe turnuvaya katılıyor

    Fenerbahçe, Antalyaspor'u, Beşiktaş ise Sivasspor'u yenmesi halinde, ezeli rakipler finalde karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 09:56
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    Beşiktaş ile Fenerbahçe turnuvaya katılıyor

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor, The Land of Legends Cup isimli organizasyonda mücadele edecek.

    Turnuvanın ilk maçlarında Fenerbahçe ile Antalyaspor ve Beşiktaş ile Sivasspor karşılaşacak. Karşılaşmanın kazananları finale yükselecek.

    FİNAL F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ OLABİLİR

    Maçların kaybedenleri 4 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de üçüncülük maçında, kazananlar ise 5 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de finalde karşılaşacak.

    Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini elerse, final derbiye sahne olacak.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe turnuvaya katılıyor #1

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