Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 10 derbide beraberlik olmadı

İHA

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü Dolmabahçe'de oynayacak.

İki takım arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmadı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada ise sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Galatasaray 6 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş ise 4 kez rakibini mağlup etti.

Geride kalan 10 maçta siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 14 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)