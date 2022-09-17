Beşiktaş ile İstanbulspor berabere kaldı

Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 7. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Her iki takımda maça kontrollü başladı.

Çift vuruştan N'Koudou golü buldu

6. dakikada Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. 8.dakikada N'Koudou'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Jensen kontrolü sağlayamadı ve top ağlara gitti. Hakemin çift vuruş kararı sebebiyle eğer N'Koudou'nun vuruşu direkt kaleye gitseydi geçerlilik kazanmayacaktı ancak Jensen topu içeri çelince gol geçerlilik kazandı.

Emir uzaklardan kaleci Ersin'i avladı

Maçın 26.dakikasında İstanbulspor, Ersin Destanoğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile durumu 1-1'e getirdi. Sol kanatta topla buluşan Emir Kaan, uzak mesafeden çok sert vurdu, Ersin'e çarpan top ağlara gitti. Bu golle birlikte İstanbulspor bu sezon ilk defa bir lig maçının ilk yarısında gol atmış oldu.

Weghorst sahneye çıktı

39.dakikada Beşiktaş, Weghorst'un golüyle 2-1 öne geçti. Ceza alanı önüne kadar topu taşıyan Masuaku, sol çaprazda top bekleyen Gedson'u gördü. Gedson'un içeri çevirdiği topu Weghorst tek vuruşla ağlara gönderdi.

İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına iki takımda istekli başladı. Biribirlerinin kalesine denemeler yapan İstanbulspor ve Beşiktaş golü bulamadı.

Ali Yaşar frikik golüyle skoru dengeledi

87.dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar, topu doğrudan ağlarla buluşturdu ve takımına beraberliğe getirdi. Skor 2-2 oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca maç 2-2 beraberlikle sona erdi.