Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş ile Konyaspor'un disipline gönderildiği duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 19:31
  • Beşiktaş ve Konyaspor, taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
  • TFF, bu sevkin Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçı bağlamında gerçekleştiğini duyurdu.
  • Beşiktaş, maçı deplasmanda 2-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ, GALİP GELMİŞTİ

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.

