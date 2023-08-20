Beşiktaş ile Pendikspor yenişemedi Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ikinci haftasında Şenol Güneş'in Beşiktaş ile Osman Özköylü yönetimindeki ligin yeni ekiplerinden Pendikspor, hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçta Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım 1'er puan aldı

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın golü 12. dakikada Omar Colley'den geldi. Pendikspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Oscar Romero attı.

Alınan bu sonuçla birlikte iki takımda ligin 2. haftasını beraberlikle bitirdi ve 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Beşiktaş, 4 puana yükselirken, Pendikspor Süper Lig tarihindeki ilk puanını aldı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev'le karşılaşacak

Beşiktaş, hafta arasında UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Daha sonra ligde Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Yeni transferler oynadı

Beşiktaş’ın yeni transferleri Oxlade-Chamberlain ile Milot Rashica, siyah-beyazlı formayı giydi.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan iki isim 60’ıncı dakikada oyuna dahil oldu. İki futbolcu, böylece Beşiktaş formasını ilk kez giymiş oldu.