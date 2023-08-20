Beşiktaş ile Pendikspor yenişemedi
ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ikinci haftasında Şenol Güneş'in ile Osman Özköylü yönetimindeki ligin yeni ekiplerinden Pendikspor, hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçta Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım 1'er puan aldı

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın golü 12. dakikada Omar Colley'den geldi. Pendikspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Oscar Romero attı.

Alınan bu sonuçla birlikte iki takımda ligin 2. haftasını beraberlikle bitirdi ve 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Beşiktaş, 4 puana yükselirken, Pendikspor tarihindeki ilk puanını aldı.

Beşiktaş ile Pendikspor yenişemedi

Beşiktaş, Dinamo Kiev'le karşılaşacak

Beşiktaş, hafta arasında UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Daha sonra ligde Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Beşiktaş ile Pendikspor yenişemedi

Yeni transferler oynadı

Beşiktaş’ın yeni transferleri Oxlade-Chamberlain ile Milot Rashica, siyah-beyazlı formayı giydi.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan iki isim 60’ıncı dakikada oyuna dahil oldu. İki futbolcu, böylece Beşiktaş formasını ilk kez giymiş oldu.