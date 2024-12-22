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Beşiktaş, ilk yarılarda Alanyaspor'u mağlup edemiyor

Beşiktaş, ilk yarılarda Alanyaspor'u mağlup edemiyor Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde 2020-2021'den bu yana sezonun ilk yarılarında rakibiyle ile oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.