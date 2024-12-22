Beşiktaş, ilk yarılarda Alanyaspor'u mağlup edemiyor

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında evinde Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine karşı şansızlığını bu maçta da kıramadı.
Beşiktaş, 2020-2021'den bu yana sezonun ilk yarılarında rakibiyle ile oynadığı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK YARILARDA ALDIĞI SONUÇLAR
2020-2021
Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1
2021-2022
Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0
2022-2023
Alanyaspor: 3 - Beşiktaş: 3
2023-2024
Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 3
2024-2025
Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 1
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış