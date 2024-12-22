Beşiktaş, ilk yarılarda Alanyaspor'u mağlup edemiyor
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında evinde Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine karşı şansızlığını bu maçta da kıramadı.

Beşiktaş, 2020-2021'den bu yana sezonun ilk yarılarında rakibiyle ile oynadığı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK YARILARDA ALDIĞI SONUÇLAR

2020-2021

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1

2021-2022

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0

2022-2023

Alanyaspor: 3 - Beşiktaş: 3

2023-2024

Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 3

2024-2025

Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor