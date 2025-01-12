Beşiktaş, İsmail Kartal iddialarını yalanladı

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Süper Lig'de 18 maç sonunda 30 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Deneyimli bir çalıştırıcıyı göreve getirmek isteyen siyah-beyazlı takımda gündeme İsmail Kartal'ın geldiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'la 3 yıllık anlaşma sağlanmasının beklendiği öne sürülmüştü.

SERDAL ADALI YALANLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi.

Ekol TV'ye konuşan Serdal Adalı, İsmail Kartal iddialarını net bir dille yalanladı.

"TEKLİF YAPMADIK"

Serdal Adalı söz konusu haberler için şu ifadeleri kullandı:

Öyle bir niyetimiz, planımız yok. Böyle bir eylem de gerçekleştirmedik. Teklif yapmadık, düşünmüyoruz da

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Haber detayında Serdal Adalı'nın 2 yabancı teknik direktörle görüşme halinde olduğu ancak henüz bir anlaşma ortamı sağlanmadığı belirtildi.