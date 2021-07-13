Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti

Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante kentinde yapılacak olan hazırlık kampının COVID-19 tedbirleri sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanya'da gerçekleştirilmesi planlanan hazırlık kampının, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. "