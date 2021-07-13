Euro
10.1802
-0.71%
Dolar
8.6222
-0.15%
Altın
499.39
-0.41%
Borsa
1.345
-0.91%
Bitcoin
282.441
-2.65%
EXEN Coin
26.50
-0.86%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti

    Beşiktaş, İspanya'nın Alicante kentinde yapılacak olan hazırlık kampının COVID-19 tedbirleri sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanya'da gerçekleştirilmesi planlanan hazırlık kampının, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

    RESMEN DUYURULDU

    Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

    Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. "

    Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir