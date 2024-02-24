Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

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Beşiktaş, Süper Lig’de İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdman, çift kale maçla tamamlandı

Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında, yarın (25 Şubat) saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda İstanbulspor ile karşılaşacak.