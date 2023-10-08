Beşiktaş - İstanbulspor - CANLI SKOR
ensonhaber.com

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1' Maç başladı.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Zaynutdinov, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi