Beşiktaş - İstanbulspor - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Zaynutdinov, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi
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