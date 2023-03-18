Beşiktaş, İstanbulspor'u üç golle geçti Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig’de 26 hafta maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Fatih Tekke’nin ekibi İstanbulspor hakem Ali Şansalan yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Jason Lokilo'dan geldi.

Cenk, takımını öne geçirdi

Maçın 42. dakikasında sağdan kazanılan köşe vuruşunda Rachid Ghezzal, topu arka direğe kesti. O bölgede iyi yükselen Cenk, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan dakikalarında da başka gol çıkmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına üstün girdi.

Aboubakar, harika bir gol attı

Karşılaşmanın 57. dakikasında Vincent Aboubakar, ceza sahası dışından harika vurdu. Top sağ üst köşeden kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu. Skor 2-0'a geldi.

Lokilo, farkı 1'e düşürdü

71. dakikada Mert Günok'un hatalı pasında Lokilo topu Ethemi'ye bıraktı. Onun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Lokilo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İstanbul ekibi farkı 1'e indirdi.

Skoru Redmond belirledi

Mücadelenin son dakikalarında Nathan Redmond, sol ayağıyla ceza sahası dışından harika vurdu. Kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. Bu golle maçın skoru belli oldu ve Beşiktaş 3-1 galip geldi.

Milli aranın ardından derbi heyecanı yaşanacak

Süper Lig’de bu galibiyetle üst üste 3. maçını da kazanan Beşiktaş puanını 49’a çıkardı. Art arda 3 maçını kazanarak çıkışa geçen İstanbulspor, Beşiktaş’a yenilerek 24 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Beşiktaş, dev bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, derbi mücadelesinde Fenerbahçe’ye konuk olacak. İstanbulspor ise Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.