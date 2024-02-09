Beşiktaş: James Rodriguez'le asla alakamız olmadı Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, James Rodriguez ile ilgili "Sosyal medyada çok yazıldı. Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı. Allah da yolumuzu düşürmesin o tarz oyunculara, kişisel bazlı konuşmuyorum" dedi.

ensonhaber.com

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Yücel, ismi siyah-beyazlılarla anılan ve kariyerine Sao Paulo'da devam eden Kolombiyalı yıldız James Rodriguez ile ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.

"Bizlere inanan taraftarlarımıza selam olsun"

Muci transferini değerlendiren Yücel, şunları dedi:

Hakikaten bir söz vardır, geç olsun güç olmasın diye, çok ciddi bir yeteneği Beşiktaşımıza, ülkemize kazandırdık. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ernest'e ülkemize, Beşiktaş'a hoş geldin diyorum. Katkı sağlayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Bizim seçim öncesinden itibaren takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bayağıdır uğraşıyorduk. Çok fazla talibi vardı ama almayı başardık. Polonya Cumhurbaşkanı dahi sürecin içine girdi. Sayın başkana ben teşekkür ediyorum. Elimizi kolaylaştırdı oyuncunun çıkmasıyla ilgili.

Bizlere inanan taraftarlarımıza selam olsun. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar söyledik, çöp transfer ya da son durak olarak gözüken Beşiktaş olmayacağız. Genç, vadeden oyuncuları getireceğiz, yanlış yapabiliriz, hata yapabiliriz ama asla yalan söylemeyeceğiz diye çıktık bu yola. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.

"Asla alakamız olmadı"

İsmi Beşiktaş ile anılan Rodriguez için konuşan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Bu işin bir de ekonomik tarafı var. Muci geldi, imzaları attık. Belki 2-3 sene sonra bu oyuncuyu elimizden 40-50 milyon euro'ya çıkartmak da var hayalimizde. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz. Sosyal medyada çok yazıldı. Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı. Allah da yolumuzu düşürmesin o tarz oyunculara, kişisel bazlı konuşmuyorum. Taraftarımız bize güvenmeye devam etsin.

"Veteran takımı olmayacağız artık"

Nokta atışı hamleler yapıldığını söyleyen Yücel, şu sözleri sarf etti: