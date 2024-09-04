Beşiktaş, Joao Mario'yu satın alma opsiyonlu kiraladı Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Joao Mario ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığını açkıkladı.

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AA & Ensonhaber

Beşiktaş, dün İstanbul’a gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario ile kiralık anlaşma sağladığını duyurdu.

Tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyecek. Ayrıca, anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

1 YILLIĞINA SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Mario, sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, on numara, sol kanat, forvet arkası ve ön libero olarak da görev yapabiliyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan futbolcu bu sezon Benfica ile 2 maça çıkarken 155 dakika süre aldı.

JOAO MARIO'YU YAKINDAN TANIYALIM

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.

Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.

2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44.78 milyon euroluk bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

Joao Mario geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi.

Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti.

Oyuncunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı.