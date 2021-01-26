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    Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme yeniledi

    Beşiktaş Kulübü, deneyimli orta saha Josef de Souza ile 2+1 yıllık sözleşme yeniledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 09:32
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    Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme yeniledi

    Beşiktaş'ta performansıyla alkış alan Josef de Souza'nın sözleşmesi 2+1 yıl olarak yenilendi.

    2+1 YILLIK SÖZLEŞME

    beIN Sports'un paylaştığı bilgiye göre; Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sözleşmesi 2+1 yıl olarak revize edildi.

    Deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme yeniledi #1

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