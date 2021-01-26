Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş Kulübü, deneyimli orta saha Josef de Souza ile 2+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Beşiktaş'ta performansıyla alkış alan Josef de Souza'nın sözleşmesi 2+1 yıl olarak yenilendi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

beIN Sports'un paylaştığı bilgiye göre; Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sözleşmesi 2+1 yıl olarak revize edildi.

Deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.