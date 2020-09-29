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    Beşiktaş, Josef de Souza'nın lisansını çıkardı

    Beşiktaş, 13 Eylül'de İstanbul'a getirdiği Josef de Souza'nın lisansını çıkardı. Tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçında kadroda olacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 17:35
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    Beşiktaş, Josef de Souza'nın lisansını çıkardı

    Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta,  durumu en fazla merak edilen isimlerin başında Josef de Souza geliyordu.

    2 hafta önce İstanbul'a gelmesine rağmen lisansı çıkarılmadığı için kadroya giremeyen Brezilyalı oyuncuda sorun çözüldü.

    Arabistan ekibi Al Ahli, Josef'in haksız fesih yaptığını ileri sürerek gerekli evrakları göndermemiş, bunun üzerine Beşiktaşlı kurmaylar geçici lisans için FIFA'ya başvuru yapmıştı.

    Beşiktaş, Josef de Souza nın lisansını çıkardı #1

    GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA OLACAK

    Sambacı için yapılan temaslar olumlu ilerledi ve sonuç alındı. Josef'in lisansı çıkarılırken, Brezilyalı ismin Gençlerbirliği maçında oynamasına engel kalmadı.

    Beşiktaş, Josef de Souza nın lisansını çıkardı #2

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