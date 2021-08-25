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    Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinden vazgeçti

    Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinden vazgeçti

    Beşiktaş, ısrarla istediği Kaan Ayhan'dan, Sassuolo'nun fiyat düşürmemesi nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:10
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    Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı da isteyen siyah-beyazlılar, transferi olumlu sonuçlandıramadı.

    SASSUOLO İŞİ YOKUŞA SÜRDÜ

    Sassuolo yöneticileri, Beşiktaşlı mevkidaşlarına milli stoper Kaan Ayhan için kesinlikle 7 milyon eurodan aşağı düşmeyeceklerini belirterek, siyah-beyazlıların son teklifini de reddetti.

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışan siyah-beyazlı yönetim, Sassuolo Kulübü'ne bonservis için 3 milyon euro teklif etmişti.

    Kaan'ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euroya satın alan Sassuolo ise 7 milyon euroluk fiyatta pazarlık yapmadı.

    Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinden vazgeçti #1

    TAKIMDA KALACAK

    Milli futbolcu, geçen sezon takımıyla 20 maçta forma giydi. Bu sezonda henüz 1 maçta forma giyen başarılı oyuncunun, büyük ihtimalle takımda kalması bekleniyor.

    Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinden vazgeçti #2

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