Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 koronavirüs vakası

Sezonun sonu ermesinin ardından bir yemek yiyen Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, toplu halde koronavirüse yakalandı.

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta, koronavirüs şoku yaşanıyor...

Sezon boyunca koronavirüs tedbirlerine dikkat eden siyah-beyazlılar, ligin son maçının ardından takım halinde hastalığa yakalandı.

TOPLU HALDE YEMEK YEDİLER

Sezonun son haftasında Elazığ İl Özel İdarespor’a konuk olan Beşiktaş ligi 12. basamakta tamamlarken, Beşiktaş Yönetimi de sezonun bitmesinin şerefine, perşembe günü tüm kadın takımı oyuncuları ve teknik heyetine yemek vermişti.

20 KORONAVİRÜS VAKASI

Bu yemeğin ardından teknik heyet, oyuncular ile bazı yönetici ve personelde koronavirüs belirtileri görüldü. Yemeğe katılan 20 kişinin testi pozitif çıkarken, bu gelişmeye üzülen İstanbul’da bir oteli bulunan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Serhan Çetinkaya, testi pozitif çıkan herkesi otelde karantinaya aldırdı.

Hastalığı ağır geçiren Başantrenör Mehmet Kabaran’ın tedavisinin ise hastanede sürdüğü ifade edildi.